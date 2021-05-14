На Карамовском нефтяном месторождении восстановили работу трубопровода

Фото: Газпром Добыча Ноябрьск

На Ямале опровергли информацию об утечке 3 тысяч кубометров нефти на Карамовском месторождении. По данным источника "Комсомольской правды - Ямал", информация не соответствует действительности.

- На промысле произошла разгерметизация нефтесборного трубопровода с выходом транспортируемой жидкости (газ, вода и нефть) объемом 0,85 тонны. Ориентировочная площадь загрязнения составила 250 кв. метров. Разлив локализован, ведутся работы по очистке территории. Угрозы водоемам и лесному фонду нет. Трубопровод запущен в работу, - сообщили в пресс-службе «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза»

Напомним, ранее в СМИ опубликовали информацию, о якобы масштабной аварии на Карамовском нефтяном месторождении. По их данным, прорыв случился 219-милиммитрового подземного трубопровода, по которому перенаправлялось горючее. В результате на месте образовалась утечка 3 тысяч кубометров нефти.