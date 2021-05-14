«Попала молния?»: в Ноябрьске загорелось здание православной гимназии

Фото: МЧС России по ЯНАО. Православная гимназия.

В Ноябрьске загорелась православная гимназия, расположенная на ул. Муравленко. О случившемся сотрудники сразу же сообщили в пожарную часть.

- Сообщение о возгорании поступило сегодня, 14 мая, в 10:40. Горела электрощитовая на площади два квадратных метра. На место тут же выехали 26 человек личного состава и 9 единицы спецтехники. По прибытии была проведена эвакуация 148 человек, - сообщили «Корреспонденту Комсомольской правды - Ямал» в пресс-службе МЧС России по ЯНАО.

Справиться с огнем удалось за считанные минуты - в 10:53. Погибших и пострадавших нет, но многие дети были напуганы. Причина этого - молния, которая могла ударить в здание и вызвать пожар.

- Дети говорят, что ударила молния и все затряслось. Погас свет и сработала сигнализация. После все почувствовали запах гари, когда людей эвакуировали, все было уже в дыму, - сообщат анонимный пользователь в паблике «Происшествия Ноябрьск.

Данную версию подтвердила и одна из родительниц. По словам женщины, ее дети вернулись домой сильно испуганные и рассказали о том же самом.

Однако настоящую причину возгорания предстоит установить дознавателям МЧС, которые уже работают на месте.