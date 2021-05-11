В Ноябрьске в озеро выкинули десятки булок хлеба. Фото - Татьяна Михнина.

В Ноябрьске в озеро выкинули десятки булок хлеба. Кто таким образом избавился от еды – неизвестно.

«Сегодня утром на Ханто увидела такую картину. Издалека думала, что это камни. Присмотрелась, а это хлеб! Как такое могло произойти? Что думаете, ноябряне?», – написала в группе «Происшествия Ноябрьск» местная жительница Наталья Михнина, приложив к посту фотографии.

Горожане были разочарованы таким поступком земляков. Они оставили под записью гневные комментарии.

«Благими намерениями вымощена дорога в ад. Кому-то было жалко выбрасывать хлеб (и это понятно) в мусорный бак, потому решил рыбок накормить, типа, сделаю доброе дело и плюс себе в карму поставлю. Результат: антисанитария. То же относится и к тем, кто голубей кормит, наваливая кучами хлеб и булки во дворах», – пишет Татьяна Ш.

«По-хорошему, нужно было выбросить в мусорный контейнер, а не разводить помойку в прибрежной полосе. Наверное, за такое и штраф предусмотрен, а если юридическое лицо выбросило, то штраф большой», – предположила Юлия К. Но Зинаида З. с ней не согласна: «Выкидывать хлеб в мусорку нельзя!!! Мы остатки хлеба сушим, складываем в мешок, и отдаём тем, у кого есть куры, скотина. Можно подкормить рыб, животных, но не столько же выкидывать...».

Кстати, о незаконных свалках ТБО жители Ямала могут сообщить в природоохранную прокуратуру по телефону 8 (3499) 53-21-08.