Самолет, летевший из Тюмени в Новый Уренгой, приземлился с неисправным двигателем

Фото: правительство ЯНАО. Далее лайнер должен был лететь в Новосибирск.

Самолет авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс из Тюмени в Новый Уренгой, приземлился на аэродроме с неисправным двигателем. На его борту находились 87 пассажиров, к счастью, никто из них не пострадал.

О случившемся стало известно сегодня, 12 мая, после того, как лайнер осмотрели сотрудники аэропорта. Техники во время обнаружили неисправность, которая могла привести к трагическому исходу - далее самолет должен был отправиться в Новосибирск.

- При осмотре воздушного судна RRJ-95 после полета были обнаружены повреждения входного направляющего аппарата и лопатки вентилятора левого двигателя. Сейчас самолет отстранен от полетов, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в Уральской транспортной прокуратуре.

Также в ведомстве уточнили, что по данному факту организована проверка, которая даст оценку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Что касается пассажиров, летевших в Новосибирск, для них был назначен резервный борт на 11:20. В итоге задержка рейса составила два часа и пять минут.