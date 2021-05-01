На Ямале водителя «Mitsubishi» занесло по дороге в аэропорт

Фото: городской паблик «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте» Фото: Соцсети

Не для всех 1 мая обернулось радостью и весельем. Сегодня утром в Ноябрьске произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, водителя внедорожника марки «Mitsubishi» занесло по дороге в аэропорт. Об этом стало известно из публикации в городском сообществе «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте».

На место прибыла бригада врачей. Они оказали пострадавшему первую помощь и эвакуировали в больницу. Сейчас состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести. Кроме него в автомобиле на момент аварии никого не было, пострадал лишь он сам.

Одной из возможных причин заноса могла быть скользкая дорогая. Очевидцы подметили, что владелец авто уже успел сменить зимнюю шину на летнюю. Хотя местные жители в комментариях под постом винят вовсе не резину колес.

- При чем тут летняя резина? В первый год, когда мне купили первую машину, ездила вообще без шипов всю зиму. И это было 16 лет назад!!! Толком стажа не было... Но была аккуратность и ответственность! А можно и на шипах так влупить!!!! Так что это чисто сознательность и аккуратность водителя! Ну может ещё и случай где-то. Здоровья всем пострадавшим!,- комментирует Ольга Завгороднева.

- Надо соблюдать скоростной режим, и понимать что скользко на дороге, раньше в свое время не было зимней шипованной резины, и ничего, ездили аккуратно на всесезонке, - поддерживает Андрей Зубов.