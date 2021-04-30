На Ямале стартовала выдача чумового капитала

На Ямале выдают Чумовой капитал Фото: Правительство ЯНАО

В ЯНАО началась выдача чумового капитала, о введении которого в марте объявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, выступая с докладом о положении дел в округе. Комплект стоимостью более полумиллиона рублей включает в себя нюки из оленьей шкуры и брезента, шесты для чума, печь, доски и две нарты. Напомним, что на меру поддержки могут рассчитывать семьи, ведущие традиционный образ жизни, при рождении третьего ребенка.

Самый первый чумовой капитал получили Вячеслав и Диана Худи. Глава семьи продолжает дело своего отца, сохраняя основы кочевого этнического образа жизни в тундре, занимается оленеводством, рыболовством, охотой. У пары трое детей дошкольного возраста. Комплекты были сделаны по заказу индивидуальным предпринимателем Евгенией Вануйто. Изготовлением нюков и национальной одежды она занимается не первый год. Новое дело позволило трудоустроить еще больше земляков, которые помогают готовить палки, доски и нарты.

Всего в 2021 году вручить чумовой капитал планируется пятидесяти семьям. Отметим, что при его получении региональный маткапитал на третьего и всех последующих детей тоже сохраняется.