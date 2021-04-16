Ямальские медики готовятся к росту спроса на вакцинацию перед сезоном отпусков Фото предоставлено КП

В преддверии отпусков медики ЯНАО готовятся к повышенному спросу на вакцинацию от COVID-19. На сегодняшний день только через портал госуслуг на процедуру записались свыше 11 000 человек. Помимо этого, отмечено поступление заявок от трудовых коллективов крупных компаний.

Так, например, медработники Муравленко уже выехали в Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по ЯНАО. Для проведения вакцинации было выделено специальное помещение. Каждый сотрудник предварительно прошел осмотр, а после сделанной прививки врачи контролировали самочувствие работников в течение 30 минут.

По словам главы окружного департамента здравоохранения Сергея Новикова, обстановка с коронавирусом в регионе улучшилась, однако ситуация по заболеваемости постоянно меняется.

«Весной адаптационные силы организма ослаблены у всех. Впереди лето, мы готовимся к отпускному периоду. Поэтому сделать прививку именно сейчас особенно важно – чтобы защитить себя и тех, кто находится рядом», – подчеркнул Сергей Новиков.

Согласно последним данным, всего в Ямало-Ненецком округе привито более 39 500 человек, окончательно завершили иммунизацию более 28 000. В скором времени в округ поступит крупная партия «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак). Это первая в стране зарегистрированная вакцина против ковида на основе изученной платформы вектора аденовируса человека. По словам ученых, ее защитное действие длится около двух лет.

В настоящее время ямальцам доступны две вакцины – «Гам Ковид Вак» и «ЭпиВакКорона». Для процедуры созданы 74 прививочных пункта в 13 муниципалитетах, все они оснащены морозильным оборудованием для правильного хранения препаратов без нарушения холодовой цепи. В случае необходимости количество пунктов будет и мобильных бригад будет увеличено.

Напоминаем, что записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг и кол-центры поликлиник. Также в ближайшее время у маломобильных граждан появится возможность поставить прививку на дому.