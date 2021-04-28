В Ноябрьске на ходу загорелся автобус вместе с пассажирами внутри

Пожар охватил территорию общей площадью 15 квадратных метров Фото: соцсети

Пассажирский автобус, двигавшийся по своему обычному маршруту, вспыхнул сегодня, 28 апреля, в городе Ноябрьске. Воспламенение произошло в районе микрорайона «Оболонь» на улице Муравленко. Автобус близился к конечной остановке, как вдруг салон озарился пламенем. Внутри в этот момент находились люди.

Самостоятельно и оперативно всем 10-ти пассажирам и водителю удалось эвакуироваться из автобуса. Пожар охватил территорию общей площадью 15 квадратных метров. На место ЧП подоспели экстренные службы. До их приезда водитель автобуса пытался потушить огонь самостоятельно, но безуспешно. Ему на помощь пришли 11 пожарных, которые использовали для тушения три единицы техники.

- По имеющимся данным, днем в городе Ноябрьске 28 апреля загорелся пассажирский рейсовый автобус. Пассажиры эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован, - сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

По предварительным данным, пострадавших нет. Следователи организовали проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Возможно, причиной пожара стало короткое замыкание.