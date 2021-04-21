«Умер во время медосмотра»: в поликлинике Лабытнанги почти полчаса пытались спасти пожилого мужчину

Врачи оказали первую медицинскую помощь Фото: Ольга Крыльцова

Посетители Лабытнангской городской больницы стали свидетелями трагического происшествия: на их глазах скончался 63-летний мужчина. В течение 20 минут медики пытались вернуть пациента к жизни. Информация об этом появилась в нескольких городских пабликах, наделав немало шума.

- Вчера, 20 марта, в районе 8:30 утра, на четвертом этаже поликлиники, прямо возле кабинета терапевта, пожилому мужчине стало плохо. У него произошла остановка сердца. В течение 20 минут персонал пытался реанимировать пациента прямо в коридоре, делая непрямой массаж сердца, но увы, человек скончался. Персонал все делал верно. Но очень странно: почему-то не была сделана вентиляция легких или же физическое воздействие выдохом при массаже сердца, - написал очевидец происшествия.

Узнав о случившемся, горожане разделились в своих мнениях. Одни осудили медиков за то, что они не смогла спасти человека, а другие, наоборот, оценили профессионализм врачей.

- Я в трех метрах от врачей был и видел все, от начала и до конца. Как приступ начался, как реанимацию проводили. Нечего их осуждать! Скорая, врачи и медсестры все сделали, что могли, - отметил местный житель.

Позже сообщение земляка поддержал еще один очевидец трагедии. По словам мужчины, врачи и медсестры из всех сил старались помочь мужчине, никто не бездействовал. Но, к сожалению, спасти человека не удалось.

Тем не менее большинство жителей задались вопросом: как так случилось, что человек умер в больнице? Ситуацию разъяснили в самом медучреждении.

- Мужчина пришел в поликлинику на медосмотр. Оказание первой медицинской помощи было проведено в соответствии с утвержденными клиническим рекомендациям, но оказалось слишком поздно, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской больнице.