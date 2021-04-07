Президента Ассоциации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григория Ледкова переизбрали на новый срок

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале в рамках Второго форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, собравшего более 300 делегатов со всей страны, переизбрали президента Ассоциации КМНСС и ДВ. Им стал Григорий Ледков, занимающий этот пост с 2013 года. Его кандидатуру поддержали 245 делегатов из 255 присутствующих.

Избрание Ледкова на очередной срок, по словам политолога Алексея Климовского, только подтверждает лидерство Ямала в сфере национальной политики:

«Второй форум КМНС, который успешно прошел в Салехарде, уже стал реальной важной площадкой федерального уровня для коммуникации сообществ коренных народов, выражения мнений и интересов, формирования запросов к органам публичной власти. Видно, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов продолжает играть ведущую роль в отстаивании интересов этой группы населения. А переизбрание ямальца Григория Ледкова председателем Ассоциации показывает сохранение влияния Ямала в этой сфере».

В течение 9 лет Григорий Ледков был депутатом Госдумы РФ, возглавлял рабочую группу Комитета Госдумы по делам национальностей по разработке проектов федеральных законов по защите прав коренных малочисленных народов РФ. С сентября 2020-го он представляет Ямал в Совете Федерации, является председателем Общественного совета Арктической зоны РФ.

Григорий Ледков известен своими стремлениями постоянно повышать качество жизни коренных народов Севера. Так, создание единого реестра КМНС является одной из его знаковых инициатив, над которой он работал более 5 лет. Сегодня список уже активно формируется, попасть в реестр можно по упрощенной схеме – через МФЦ. Система учета реализуется на федеральном уровне.

Также в его копилке социально значимых достижений – участие в разрешении ситуации усыновления детей кочевниками. Ранее сделать это было невозможно из-за уклада жизни тундровиков, который не предполагает наличие постоянного места жительства.

Сейчас Григорий Ледков работает над очередной инициативой – закреплением профессии чум-работница. Положительный результат в этой ситуации позволит легализовать труд женщины-тундровички, без которого невозможно существование таких профессий, как оленевод, рыболов или охотник.

В целом о том, что именно Ямал задает тон по части поддержки коренных народов говорит многое. Например, одна из последних мер – чумовой капитал, о котором губернатор Дмитрий Артюхов сообщил, выступая с докладом о положении дел в округе. Это комплект для многодетных семей, ведущих кочевой образ жизни, стоимостью около полумиллиона рублей для возведения чума. Вместе с тем выросли социальная стипендия, сумма возмещение расходов на оплату общежития, внедрен образовательный сертификат, реализуется проект по целевой подготовке педагогических кадров из числа коренных жителей.

«Ямал всегда делится своими лучшими наработками в области сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов и развития национальной политики, касающейся коренных малочисленных народов. Все наши последние решения – повышенные кочевые, удвоенная выкупная стоимость оленины, чумовой капитал, образовательные сертификаты – вырабатываются на таких площадках во время общего диалога. Лучшим результатом этой работы являются демографические показатели. Когда видишь, что многодетных семей, детей становится больше, понимаешь, что мы идем по верному пути», – подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Заместитель руководителя Администрации Президента Магомедсалам Магомедов назвал ЯНАО образцом для других регионов в вопросе формирования политики по отношению к КМНС.

«Это не единичные примеры, а системная работа, которую сразу видно. На Ямале зарождаются новые федеральные законодательные инициативы. Работает не какая-то единичная акция, а целый ряд программ, который поддерживает именно традиционные виды хозяйствования. Поэтому коренные народы чувствуют себя наиболее защищенными», – сказал Магомедсалам Магомедов.