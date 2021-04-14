«Угрожала ножом»: ноябрянка напала на беременную девушку возле перинатального центра

Фото: Ноябрьская ЦГБ. По предварительным данным, нападавшая была пьяна.

Жители Ноябрьска стали свидетелями жуткого нападения на беременную девушку. Происшествие случилось 13 апреля возле перинатального центра, куда направлялась горожанка.

Неожиданно на будущую маму набросилась странная женщина с кухонным ножом. По словам очевидцев, дама не стесняясь выкрикивала нецензурную брань и размахивала оружием. Кроме того, пес женщины, которого она вывела на прогулку, также скалился в сторону испуганной девушки.

- Я видел, что там происходило. Хозяйка собаки была вообще неадекватной, будто под чем-то. Она чуть не зарезала девушку, - рассказал местный житель.

К счастью, трагедии удалось избежать. Охранник перинатального центра буквально отбил девушку от пьяной дамы и вызвал полицию.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в дежурной части УМВД Ноябрьска, нападавшая задержана. Это оказалась местная жительница, уже имевшая судимость. По предварительным данным, она была в состоянии опьянения. Также возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».