В Лабытнанги шквалистый ветер оставил без электричества десятки домов

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги продолжает бушевать ураганный ветер, оставивший без света множество домов. Сообщения об этом стали появляться в городских соцсетях, в частности, в пабликах « Подслушано №1 Лабытнанги и «Лабытнанги Info».

Горожане сообщили, что свет отсутствует на улицах Комсомольская, Советская, Школьная, Гагарина, Первомайская и других.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, скорость ветра достигает 27 м/с, из-за этого происходят отключения электроэнергии в отдельных районах города. Причины разные: срабатывает автоматическая защита оборудования, происходит перехлест или обрыв проводов. Все силы и службы привлечены к проведению восстановительных работ.

Кроме того, ситуацию лично контролирует глава города Марина Трескова.

- Разделяю с вами озабоченность сложившейся ситуацией. Уверяю, энергетики работают в круглосуточном режиме и стремятся как можно быстрее провести восстановительные работы. Аварийные бригады и службы экстренного реагирования также переведены в усиленный режим работы, - сообщила градоначальница.