«Он же почти голый!»: ямалец, сбежавший из больницы, перепугал горожан

Фото: скриншот из видео. Мужчина перебегает дорогу.

Жители Салехарда стали свидетелями необычного происшествия. Все произошло 28 марта. Почти голый мужчина, босиком, с костылями перебегал дорогу в одном из районов окружного центра. Из одежды на нем виднелось только нижнее белье.

- Засняли сбежавшего из травматологии местного жителя. Без обуви, без одежды, но с костылями в руках, - написали очевидцы в паблике «Подслушано в Салехарде».

При просмотре видеозаписи складывается впечатление, что горожанина ничего не смущает: так резво и бодро он спешит по своим делам, даже не обращая внимания на перебинтованную ногу. Однако, когда рядом с ним останавливается внедорожник, он заметно оживляется и с криками бросается за помощью. Очевидно, торопится попасть домой.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в окружном депздраве, пациент находился на стационарном лечении, где получал необходимую помощь. Накануне он покинул медучреждение самостоятельно. О случившемся сотрудники больницы тут же сообщили в правоохранительные органы.

Сейчас с мужчиной все хорошо, он находится дома на амбулаторном лечении. По словам горожанина, решиться на дерзкий побег ему пришлось из-за того, что его несколько дней не выпускали из больницы.