«Ждем, когда кому-нибудь прилетит»: жители Ноябрьска жалуются на крыши, с которых падает снег

Фото: паблик "Злой Ноябрянин". Дворы по ул. Энтузиастов.

Жители Ноябрьска не на шутку встревожены состоянием городских крыш, с которых постоянно падает снег и свисают огромные сосульки. По словам горожан, они постоянно вынуждены пробираться сквозь снежные завалы и беспокоится, как бы что-нибудь не свалилось на голову.

- Во дворе дома №49 по ул. Энтузиастов почистили снег, а через два дня он упал с крыши. Как будто не чистили вообще. На доме №47А по той же улице свисают огромные глыбы льда и гора снега, - написал обеспокоенный местный житель в паблике «Злой Ноябрянин».

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, уборка территории запланирована на завтра, 24 марта.

Также в ведомстве уточнили, что этими домами управляют сами собственники жилья, заключив договор с подрядчиком ООО «ЖЭК». Расторгнуть с ними контракт можно в любое время.

Еще один похожий пост написала местная жительница Галина, указав, что снег может упасть вместе с ограждением.

- По ул. Северная, 28 совсем не чистят крышу. Снег сам сходит вместе с ограждением. Ждем, когда, наверное, кому-нибудь прилетит, - рассказала женщина, выложив фотографию.

Фото: паблик "Злой Ноябрянин". Дом на ул. Северная, 18.

Однако дожидаться несчастного случая не пришлось. На жалобу оперативно отреагировала городская Региональная жилищная компания, которая занимается обслуживанием многоквартирных домов. Коммунальщики быстро расчистили кровлю от снега, приложив фотоподтверждение.