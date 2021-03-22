Коронавирус на Ямале. Последние новости на 22 марта 2021 года: 180 случаев за неделю

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. Несмотря на то, что количество заразившихся продолжает снижаться с каждым днем, говорить об окончании пандемии пока рано.

Всего зараженных: 37 751.

Количество смертей: 405.

Режим повышенной готовности: до 31 марта.

Так, за прошедшую неделю, с 15 по 21 марта, врачи Новоуренгойской ЦГБ обсудили с тюменскими кардиологами влияние коронавируса на сердце. Медики сошлись во мнении, что прямая связь между перенесенной инфекцией и возникновением сердечно-сосудистых осложнений уже доказана. Также речь зашла и о том, что какие методы стоит применять к лечению подобных пациентов.

Также на Ямале начался второй этап вакцинации тундровиков от коронавируса. Прививки делали в специальном передвижном пункте на дороге Салехард-Надым, где каслают многие семьи. Всех оленеводов заранее оповестили о возможности привиться. Перед этим тундровики проходили осмотр у врача-терапевта и рассказывали о самочувствии после первого этапа вакцинации.

Кроме того, в Тарко-Сале закрыли госпиталь для больных коронавирусом, развернутый на базе акушерского отделения районной больницы. Он перестал работать с 20 марта. Далее в помещении бывшего госпиталя проведут тотальную дезинфекцию и косметический ремонт. После этого туда вернутся сотрудники профильного отделения, которые временно оказывали медицинскую помощь в гинекологическом отделении стационара.

Пожалуй, одна из главных новостей - это внесение послабления в режим повышенной готовности. Теперь в региональных ЗАГСах снято ограничение по количеству гостей на торжественных церемониях бракосочетания. Постановление уже пописал глава региона Дмитрий Артюхов, оно вступило в силу с 19 марта.