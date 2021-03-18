Не смотря на текущие сведения по аварии, окончательного понимания причин и последствий нет Фото: Иван ВИСЛОВ

Утечка газа на трубопроводе СибурТюменьГаза окажет сдержанное влияние на экологию. Об этом заявляют и эксперты и подтверждают приведенные СМИ результаты проб Росприроднадзора. Ранее агентство ТАСС сообщало, что из 45 готовых анализов воды из Оби - 44 не показали превышение ПДК, а еще 1, взятый выше места аварии - не выявил токсического воздействия. Однако, пока что пожар на реке не прекращается.

Напомним, что 6 марта произошла авария на продуктопроводе, принадлежащем “СибурТюменьГазу”. В проходящем по дну реки трубопроводе произошел выпуск газа, из-за чего на поверхности реки началось возгорание. В сжатые сроки аварийный участок трубы был отсечен, о остатки газа были контролируемо сожжены, чтобы не допустить глобального ЧП.

Сжигание газа является наиболее безопасным вариантом дегазации воды, считает Юрий Ленерт, заместитель директора по развитию защиты исследовательской школы химических и биомедицинских технологий национального исследовательского Томского политехнического университета. Большую долю газовой смеси составляет пропан, а он сгорает практически без остатка и не оставляет углеродный след в атмосфере, считает эксперт.

Андрей Иванов, координатор программ Проектного офиса развития Арктики согласен с коллегой, ведь в отличии от разлива нефти, которая создает маслянистую пленку опасную для реки и ее обитателей, смесь газов полностью сгорает, не оставляя следа. Иванов также отметил, что в Нижневартовске, где находятся гигантские природные запасы углеводородов, имеют место природные выбросы нефти и газа. А это означает, что окружающая среда адаптирована к подобным явлениям.

Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщал, что на месте порыва продуктопровода не зарегистрировано превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ, а результаты исследования проб воды ниже по течению Оби — в Лангепасе, Мегионе, селе Покур и деревне Вата Нижневартовского района также не выявили отклонений от нормы.

При этом, не смотря на текущие сведения по аварии, окончательного понимания причин и последствий нет. В ближайшее время СибурТюменьГазом и Ростехнадзором запланированы работы на дне реки, для выяснения причин аварии. Также новые анализы флоры и фауны планируют провести другие ведомста, в том числе, Росрыболовство.