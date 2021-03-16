Река Обь давно стала самой грязной рекой России

В Обь в Ханты-Мансийском автономном округе попадает 55,6% загрязненных вод Фото: Олег УКЛАДОВ

Авария на одном из объектов «СибурТюменьГаз» в ХМАО привлекла внимание к состоянию реки Обь. Впрочем, при детальном рассмотрении экологического состояния этой крупной водной артерии страны становится понятно, что загрязнение Оби происходит уже давно. Это проблема, которая насчитывает десятки лет, и решать ее нужно системно, с привлечением ответственных ведомств и организаций.

Первый раз за последние годы Обь была признана самой грязной рекой страны в 2017 году, когда был опубликован доклад Министерства природы «О состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации». В документе сообщалось, что в Оби присутствуют соединения меди, цинка, марганца, фенолы, нефтепродукты, аммонийный азот и прочие химические элементы в несвойственных и превышающих норму объемах. С тех пор ситуация не изменилась – Обь возглавляет антирейтинг самых загрязненных рек страны.

В соответствии с разными экологическими исследованиями, загрязнение воды реки, в основном, происходит из-за сброса промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов. Некоторые водоемы региона из-за превышающих объемов загрязнения давно перестали использоваться как источники водоснабжения. В Обь, кроме того, попадают и сточные воды – порядка 85 млн кубометров неочищенных стоков попадают в водоносную систему региона, в том числе и в грунтовые воды.

Причем загрязнение Оби происходит, начиная с верхнего течения, продолжается в среднем и заканчивается в нижнем течении. Именно в среднем течении реки расположено большинство промышленных объектов нефтегазового комплекса региона. Основная масса загрязняющих веществ от предприятий попадает в реку, а затем в грунтовые воды. Свою печальную лепту в загрязнение Оби вносят и самые крупные города ХМАО (Нижневартовск, Сургут, Мегион, Нефтеюганск) – от них в воду Оби попадают сточные воды. Загрязнение нефтепродуктами достигает особо крупных значений в нижнем течении реки – здесь предельно допустимые концентрации превышены в 9-10 раз.

Всего же в Обь в Ханты-Мансийском автономном округе попадает 55,6% загрязненных вод. При этом больше всего воды без очистки сбрасывает Нефтеюганский район, недостаточно очищенной — Сургутский район.

И получается, что только об одной аварии на продуктопроводе «СибурТюменьГаза» (как о виновнике загрязнения реки) говорить нельзя. Загрязнение Оби – не частный случай, а системная и давняя проблема. Как и общее состояние водных ресурсов страны, ведь не только Обь страдает от загрязнений. И решать эту проблему нужно комплексно, с привлечением различных отраслевых ведомств, организаций, природоохранных структур, ученых и бизнеса.