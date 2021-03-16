Компания «СибурТюменьГаз» полностью очистила участок трубопровода на месте аварии в Югре

На данный момент работникам компании удалось полностью утилизировать все остаточные продукты из трубопровода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты компании «СибурТюменьГаз» полностью очистили от остаточных продуктов газопереработки участок трубопровода на месте аварии в Ханты-Мансийском автономном округе, где случился разлив углеводородов на реке Оби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела «Корпоративные коммуникации и Брендинг» АО «СибурТюменьГаз» Раниса Халилова.

- «Специалисты "СибурТюменьГаза" при поддержке сотрудников специализированных организаций завершили работы по полной очистке отсеченного участка продуктопровода от остаточных продуктов газопереработки», - говорится в публикации.

На данный момент работникам компании удалось полностью утилизировать все остаточные продукты из трубопровода, как это было указано в программе, согласованной с Ростехнадзором. Для установления причин утечки углеводородов сейчас проводятся испытания на герметичность отсеченного участка газопровода (опрессовка). Эти работы помогут получить данные о возможном повреждении продуктопровода.

- По результатам будут приняты решения о дальнейших действиях в отношении эксплуатации действующего продуктопровода или строительству новой "нитки" трубы, - сообщает пресс-служба компании.

В «СибурТюменьГазе» добавили, что на смену гидрографам, которые закончили исследования, вскоре придут водолазы, которые проведут работы для исследования подводной части продуктопровода.

Представители Росрыболовства сейчас ведут оценку ущерба на месте, кроме того, по факту ЧП возбуждено административное расследование.

Напомним, разлив углеводородов на трубопроводе компании «СибурТюменьГаз» произошел шестого марта в районе Нижневартовска. В акватории Оби возник пожар, пострадал один рыбак, который отказался от госпитализации. Местные власти сообщают, что превышений по загрязняющим веществам в атмосферном воздухе региона после аварии не обнаружено. По данным анализов проб воды, сделанных Росприроднадзором, на которые ссылается ТАСС, превышений ПДК нет, кроме одной пробы, взятой выше по течению места аварии