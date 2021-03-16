В Салехарде жилой дом и гараж залило фекальными стоками

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде". Затопленный гараж.

В Салехарде жильцы дома №40а по ул. Ангальский Мыс стали заложниками неприятной ситуации: уже две недели канализационные стоки заливают двор и даже подтопили гараж. Об этом рассказала одна из местных жительниц, выложив гневный пост в паблике «Подслушано в Салехарде».

- Две недели текут фекалии из под дома 40а по ул. Ангальский мыс. Звоним, пишем в ЕГУК, аварийную службу - ничего не сделано. Залило все мое имущество в гараже рядом с домом, - написала Наталья.

Также девушка приложила фотографию, на которой видно жуткую картину. Весь пол залит нечистотами, которые изрядно подпортили мебель.

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде". Затопленный гараж.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, для решения проблемы понадобится какое-то время. Оказалось, что стоки, идущие в коллектор, оторваны из-за просадки дома.

- Администрацией принято решение о замене коллектора на новый за счет средств города. В связи с тем, что сумма работ превышает допустимую, позволяющую выходить на единого поставщика услуг, начата процедура подготовки торгов по замене коллектора, - добавили в ведомстве.

Напоминаем, что с такой же проблемой столкнулись жители соседнего города - Лабытнанги. Двор дома №1а по ул. Геофизическая уже целый месяц топят фекальные стоки, но проблемой так никто и не занимается.

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