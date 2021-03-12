Глава Пуровского района объявил о массовых увольнениях после коммунальной аварии в Тарко-Сале

Фото: скриншот из видео. Обращение к жителям.

Глава Пуровского района Антон Колодин опубликовал в своих соцсетях видеообращение к жителям Тарко-Сале, где рассказал о последствиях коммунальной аварии. По его словам, причиной прорыва стали не только морозы, но и недобросовестная работа нескольких должностных лиц, отвечающих за работу жилищно-коммунальной сферы.

- Очевиден тот факт, что допущены системные и управленческие промахи. Принято решение об отставке руководителя филиала АО «Ямалкоммунэнерго» по Пуровскому району. Также принято решение уволить ряд сотрудников, ответственных за подготовку к осенне-зимнему периоду и курирующих сферу ЖКХ, - рассказал Антон Колодин.

Напоминаем, что из-за небрежности властей 148 домов центральной части города остались без горячей воды. Восстановительные работы велись в течение месяца, невзирая на низкие температуры. Трудились над устранением коммунального сбоя бригады из местных организаций, предприятий ТЭКа и соседних городов: Ноябрьска, Муравленка, Губкинского, Надыма, Нового Уренгоя и Салехарда.

Чтобы подобное не повторилось, Антон Колодин пообещал провести серьезную инвентаризации всей инженерной инфраструктуры: теплосетей, водоснабжения и водоотведения.

- Необходимо произвести полную ревизию того, что мы имеем. Главная задача - усилить систему энергобезопасности и не допустить подобной ситуации в будущем, - подчеркнул глава муниципалитета в своем выступлении.

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