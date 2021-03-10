На Ямале будут судить подростка-наркодиллера, у которого нашли 200 грамм порошка

Что ждет нерадивого школьника - пока неизвестно. Сейчас он находится под домашним арестом, где дожидается решения суда. Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале завершилось расследование громкого уголовное дела. Его главным участником оказался 17-летний ноябрянин, которого обвиняют в сбыте наркотиков. Юношу задержали 3 декабря 2020 года. При себе у него было 100 грамм порошка, 220 тысяч рублей, банковские карты и телефон - все это изъяли полицейские.

Когда информация о задержании стала известна широкой общественности, большинство жителей оказались в шоке и долго не могли поверить в случившееся, ведь парень известен в городе как успешный бизнесмен, у которого с лихвой хватает денег на жизнь.Были и предположения, что школьника решили подставить завистники, а расследование полицейских вернет ему честное имя. Однако все оказалось куда серьезней, чем полагали горожане, и дело дошло до суда.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в СУ СКР по ЯНАО, свою преступную деятельность юноша начал в осенью 2020 года. Для этого он завязал в интернете переписку с неким человеком, который оказался поставщиком наркотиков. Договорившись о совместном деле, школьник получил от него 200 грамм запрещенных веществ двух видов.

Также в ведомстве добавили, что полученные наркотики он расфасовал по отдельным пакетикам, которые собирался сбыть на территории города.

Однако попытка подзаработать не увенчалась успехом. Юношу задержали как раз в тот момент, когда он раскладывал вещества по тайникам-закладкам. Оставшуюся часть препаратов нашли в арендованном им гараже. Кстати, там же хранились вещи, которые молодой человек успел купить на вырученные от продажи наркотиков деньги: телевизор, ковер и различная мебель.

- Юноша все же успел сбыть часть веществ на территории других городов - Муравленко, Губкинский и Когалым. Для этого он арендовал автомобили с водителями, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Что ждет нерадивого школьника - пока неизвестно. Сейчас он находится под домашним арестом, где дожидается решения суда.

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