«Девушки Макарова»: уроженка Ямала снялась в сериале ТНТ

Фото: личная страница Валерии Астаповой в Instagram

Уроженка Губкинского Валерия Астапова засветилась на большом экране. Она сыграла одну из главных ролей в сериале на ТНТ «Девушки с Макаровым».

- Знакомьтесь... «Девушки с Макаровым» уже 9 марта на ТНТ, - написала новоиспеченная актриса в своем Instagrm.

Валерия играет роль лейтенанта Синицкой. Это непростая и эксцентричная особа, которая сразу же покорила зрителей свой дерзостью. Вместе с другими выпускницами «Школы полиции» она попала в отдел к мужественному и прямолинейному майору Павлу Макарову, которого сыграл Павел Майков.

Кстати, к своей первой роли Валерия шла целых девять лет. Для этого она переехала из Губкинского в Москву, где поступила в Институт современного искусства. Сначала девушка пробовала себя в роли певицы - участвовала в музыкальном шоу «Голос» и стала солисткой группы «Против правил». Однако, по словам Валерии, она так и не смогла отказаться о заветной мечты - оказаться на билбордах.

- Друзья! Верьте в себя и свои мечты! Не в убеждения, встречающиеся на пути, а в то, что своими действиями и большим трудом можно исполнить свои самые заветные желания! Ставьте максимально высокие цели. Пока вы будете к ним идти, удивитесь, как много уже прошли. Как определить, что они достаточно высоки?! Над ними обычно смеются, - поделилась девушка своими размышлениями.