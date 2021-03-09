«Как в боевике!»: в Новом Уренгое пьяный вахтовик угнал «УРАЛ» и протаранил полицейскую машину

Фото: Госавтоинспекция Ямала. Место ДТП.

В преддверии Международного женского дня в Новом Уренгое развернулась нешуточная погоня, больше напоминавшая съемки криминального фильма. Ее главным участником стал неуправляемый большегруз, летящий на бешеной скорости. Как рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции, происшествие случилось 7 марта около 04:45 утра.

На видео, которое появилось в местных соцсетях, можно заметить, как машина пролетает на красный сигнал светофора, а следом за ней гонятся три полицейских автомобиля с мигалками.

Задержать преступника удалось лишь после часа погони в районе моста через реки Тамчара - Яха. На место аварии сразу же прибыли сотрудники дежурной части ОМВД России по Новому Уренгою.

- В ходе проверки было установлено, что за рулем находился вахтовик 1998 года рождения. Предположительно, парень был в состоянии опьянения. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со служебным автомобилем «УАЗ». Водитель грузовика потерял управление и вылетел в сугроб, сломав ограждение , - рассказали в полиции.

Фото: Госавтоинспекция Ямала. Протараненный «УАЗ»

Также в ведомстве добавили, что в результате ДТП пострадал сотрудник полиции и пассажир служебного автомобиля. Им оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

Позже, 9 марта, стали известны новые подробности случившегося. Оказалось, что большегруз числился в угоне. Об этом рассказал представитель общества с ограниченной ответственностью, которому принадлежит машина. По его словам, транспорт угнали прямо со служебной стоянки.