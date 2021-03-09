Коронавирус на Ямале. Последние новости на 9 марта 2021 года: более 400 смертей

Последние новости о коронавирус на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. Несмотря на то, что количество заразившихся продолжает снижаться с каждым днем, говорить об окончании пандемии пока рано.

Всего зараженных: 37 392.

Количество смертей: 403.

Режим повышенной готовности: до 31 марта.

Так, за прошедшую неделю, с 1 по 7 марта, в Новом Уренгое закрылся один из самых крупных инфекционных госпиталей для больных коронавирусом. Он располагался в восьмиэтажном терапевтическом корпусе центральной городской больницы. Что касается жителей с COVID-19, их будут направлять в инфекционное отделение, которое находится в трехэтажном корпусе. Отметим, что оно принимает больных COVID-19 с самого начала пандемии.

Также завершился первый этап вакцинации тундровиков. Коренных жителей прививали вблизи дороги Надым-Салехард, где каслали многие семьи. Процедура проходила в передвижном мобильном пункте на базе комфортабельного теплого автобуса. У пациентов была возможность получить консультацию врачей, пройти обследование, выпить чаю и отдохнуть. Гражданам, у которых имелись признаки ОРВИ, медики назначали лечение и выдали бесплатные наборы лекарств.

Кроме того, ямальские медики продолжают следить за здоровьем жителей, переболевших коронавирусом. Для этого сотрудники больниц обзванивают всех, кто занесен в федеральный регистр. Врачи спрашивают людей о том, не беспокоит ли их отдышка или повышенная утомляемость, не нарушена ли координация движений или равновесие. Эти и другие наводящие вопросы помогают человеку проанализировать свое состояние, а медработнику - определить потребность в медицинской помощи или постковидной реабилитации.

Не оставляют без внимания и пенсионеров. Так, в Салехарде состоялась лекция по профилактике коронавируса для актива совета ветеранов и председателей первичных ветеранских организаций, которые работают с пенсионерами. Врач-терапевт Салехардской ОКБ Зоя Дудчик рассказала про препарат «Гам-Ковид-ВАК», процедуру вакцинации и противопоказания.

Пожалуй, одна из главных новостей за неделю, связанных с COVID-19 - это снятие двух важных ограничений. Теперь родители смогут присутствовать на утренниках и праздниках в детских садах и школах. Однако все они должны быть в масках, а сами торжества будут проходить исключительно в группах или классах. Кроме того, снят запрет на работу кафе и ресторанов после 23:00.