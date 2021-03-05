Глава Надымского района испек блины в популярной передаче

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях. В гостях на передаче.

Хороший руководитель и кулинар! Именно эти слова как нельзя лучше характеризуют главу Надымского района Дмитрия Жаромских. Но если о лидерских качествах главы муниципалитета было известно давно, то способность к кулинарному искусству оказалась для ямальцев приятной неожиданностью.

Глава района принял участие в известной передаче «Простые рецепты». Блюдо, которое он готовил - блины с разными начинками. Кстати, помогал ему депутат Законодательного Собрания Игорь Герелишин. Ему поручили делать фруктовый салат.

Приготовление блинов началось с выбора продуктов.

- Блины бывают разные, но мы делаем по классическому рецепту. Нам нужна мука, молоко, три яйца, растительное масло, соль и сахар, - рассказал Дмитрий Жаромских.

Для начинки гости взяли творожный сыр, слабосоленую семгу, красную икру и творог, смешанный с брусникой. Для фруктового салата понадобились виноград, яблоки, груши, мандарины, жареный фундук и миндаль, для заправки использовали клубничным йогурт. Украсили блюдо взбитыми сливками, зернами граната и голубикой.

За работой

Оказалось, что Дмитрий Жаромских - заядлый кулинар. В свободное от работы время он любит баловать семью скромными шедеврами. Коронные блюда - блины и омлет.

Полные энтузиазма, участники приступили к готовке. Когда первые блины оказались на тарелке, гости и ведущая передачи Наталья Соколова сняли пробу.

- Не хватает немножко сахара и соли, пресновато, - отметили участники процесса, добавив специи.

Когда блины были готовы, пришло время их начинять. Первой на очереди оказалась семга. Порезав рыбу на тонкие кусочки и завернув в блин, Дмитрий Жаромских с гордостью продемонстрировал его зрителям. Далее на тарелке появились блины с икрой.

Попробовав приготовленные блюда, участники и ведущая оценили их словами: обалдеть, божественно и волшебно.

В завершение передачи гости поздравили прекрасных жительниц Ямала с наступающей масленицей и 8 марта.

- Дорогие девушки, женщины, девчата. Я вас поздравляю с Международным женским днем и с масленицей. Я хочу, чтобы вы были счастливы, чтобы вас окружала любовь, забота. Чтобы такой стал, как сегодня, ждал вас каждый вечер, когда вы возвращаетесь домой, - сказал Дмитрий Жаромских.

Игорь Герелишин пожелал всем представительницам слабого пола душевного тепла, благополучия и семейного счастья.