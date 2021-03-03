В Ноябрьске неизвестные живодеры выбросили на мороз коробку с черепахами

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск". Коробка с черепахами.

Жительница Ноябрьска рассказала в местных соцсетях об ужасающей находке. Она обнаружила в снегу коробку, неподалеку от которой лежали две мертвые черепахи.

- Сегодня по дороге к озеру Ханто обнаружили находку. Какая бесчеловечность, как можно так поступить? Неужели, если бы предложили людям, они бы не забрали? Нет слов, звери такого не делают, - написала разгневанная горожанка в паблике «Происшествия Ноябрьск».

Также ноябрянка добавила, что у одной рептилии был пробит панцирь.

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск". Выброшенные черепахи

В скором времени на публикацию откликнулся Фонд помощи бездомным животным «Право на жизнь».

- К большому сожалению, это достаточно частая история. В лесу находились и хомячки, и улитки в банке, шиншиллы, кошки и щенки в закрытых сумках или переносках, привязанные к дереву собаки. Никогда не понимали, что такого настолько ужасного могли совершить эти живые существа, чтоб их обрекли на такую мучительную смерть - что ни выбраться, ни о помощи попросить. Просто в страхе долго и мучительно умирать от голода и холода, - написали представители организации.

Местные жители тоже ужаснулись находке. Большинство горожан осудили горе-хозяев за столь бесчеловечное отношение к питомцам. Некоторые ноябряне предположили, что рептилий уже выкинули мертвыми, пожалев денег на кремацию.

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