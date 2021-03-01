В Салехарде жильцы дома на Полярной сами прорыли проход к подъезду в снежных завалах

Фото: паблик "Послушано в Салехарде". Так выглядит вход в подъезд.

В Салехарде произошел очередной неприятный инцидент, связанный с работой коммунальщиков. Так, жильцам дома №9 по ул. Полярная пришлось самим прокапывать проход в снегу, чтобы попасть в подъезд. Дорогу к дому настолько замело, что когда люди справились с работой, по краям тропинки образовались сугробы, величиной в человеческий рост.

Фото: паблик "Послушано в Салехарде". Так выглядит вход в подъезд.

-Интересно, когда управляющая компания начнет вывозить снег с ул. Полярная, 9? Сами жильцы прокапали себе проход, чтоб можно было проходить. Никому ничего не надо, зато деньги на содержание дома берут регулярно, - написал местный житель в паблике «Послушано в Салехарде».

В комментариях к посту другие горожане поддержали недовольство салехардца. Многие сошлись во мнении, что главное для УК - это вовремя оплаченные квитанции, а не их обязанности.

Фото: паблик "Послушано в Салехарде". Вид на дом со стороны улицы

Позже городская администрация внесла ясность в данный вопрос. Как оказалось, согласно договору с УО ЕГУК, которая обслуживает дом, вывоз снега осуществляется один раз в зимний период на основании заявки в аварийно-диспетчерскую службу.

-По информации УО, в 2021 заявок от собственников данного дома не поступало, - сообщили в ведомстве.

Также власти добавили, что 12 марта запланировано собрание собственников, связанное с завершением срока договора управления. На нем жильцы как раз смогут решить вопрос, с какой периодичностью будут вывозить снег с их двора.

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