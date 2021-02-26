Пожар на Юбилейном месторождении Ямала 26 февраля 2021: над промыслом возник гигатский огненный столб

Мощный пожар на месторождении в ЯНАО. Фото: соцсети

Сильнейший пожар произошел сегодня, 26 февраля, на территории Юбилейного месторождения в Надымском районе ЯНАО. Кадры, на которых гигантский огненный столб возвышается в центре промышленных объектов, опубликовали местные паблики. Очевидцы утверждают, что горела установка комплексной подготовки газа.

По данным ГУ МЧС по ЯНАО, сообщение на пульт диспетчера поступило в 11.12 местного времени (в 9.12 по Москве).

- В тушении пожара задействованы 21 человек личного состава и 6 единиц спецтехники МЧС. Причина пожара и ущерб устанавливаются, - кратко прокомментировали в пресс-службе ведомства, отмечая, что на месте по-прежнему работают спасатели.

Как отметил начальник пресс-службы по связям с общественностью «Газпром добыча Надым» (именно этому предприятию и принадлежит месторождение) Андрей Андреев, сообщение о пожаре на газовом промысле поступило в 10:45.

- Добыча временно приостановлена. Эксплуатационный персонал оперативно выведен с территории промысла. На месте работают пожарные, возгорание локализовано. Представители оперативного штаба и ремонтные бригады ООО «Газпром добыча Надым» выехали на промысел. Месторождение расположено на значительном удалении от населенных пунктов, угрозы населению нет. Организован экологический мониторинг. Происшествие не окажет влияния на поставки газа потребителям «Газпрома», - подчеркнул он.

Пожар был виден отовсюду. Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

Чтобы оценить состояние окружающей среды, руководство организации и представители оперативного штаба выехали на место происшествия. Согласно результатам экологического мониторинга, изменений состояния окружающей среды не произошло.

Причины пожара, ущерб и виновные в ЧП устанавливаются. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет.