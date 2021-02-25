Коронавирус на Ямале. Последние новости на 26 февраля 2021 года: в Новый Уренгой поступило более тысячи доз вакцины

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 46 человек, с начала периода - 36 997.

Из общего числа болеющих 251 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 13 из них - в тяжелом состоянии, 4 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 396 человек.

Чтобы снизить число заболевших, в регионе продолжается массовая вакцинация жителей. На данный момент в Салехарде прививку получили две тысячи жителей. Кроме того, более 500 человек привились уже вторым компонентом вакцины. Также вакцинация продолжается в Новом Уренгое. Там за три дня планируют привить более 500 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 25 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 693 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 21 заражение COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 7, Ноябрьске - 4, Губкинском и Пуровском районе - 3.

Далее идут: Надымский район - 2, Муравленко и Тазовский район - 1.

Всего в регионе было проведено 2 905 тестов в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 75 человек, за весь период - 34 898.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 11 198 человек с COVID-19, из них 1 211 (10,8%) без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 212 100. Выздоровевших - 16 102, за весь период - 3 767 664. Умерших - 446, с начала периода - 84 876.