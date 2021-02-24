В популярном паблике «Подслушано в Салехарде» появился жуткий пост. В нем местная жительница рассказывает об ужасных условиях, в которых проживает 82-летняя пенсионерка.-Обращаюсь вновь к дочери бабули проживающей по адресу ул. Щорса, 20а. В квартире стоит неимоверная вонище! И это все поднимается ко мне, в мою квартиру, где проживают мои дети! На протяжении месяца, с периодичностью раз в три дня, я вызываю аварийную службу, перемерзает подача холодной воды! Нет возможности даже запустить стирку! Дочь на прямой контакт со мной не выходит, запретила соцслужбе ее беспокоить! Когда это все закончится? Пожалуйста, народ, помогите! - написала разгневанная жительница.Также она прикрепила видео, которое подтверждает ее слова. Весь пол в квартире женщины покрыт коркой льда, а сама хозяйка ходит по дому в теплой обуви. Иначе нельзя - можно отморозить ноги.Увиденная картина вызвала у горожан бурю негодования. Они недоумевали, как родственники могли бросить бабушку, и куда смотрит местная администрация.Кстати, другие салехардцы, проживающие по данному адресу, также подтвердили жуткое состояние дома.-Весь дом гнилой, разваливаться. Я там живу, если воду на пол пролить - также замерзнет, - написал Евгений.В скором времени ему ответила Светлана. Девушка сообщила, что у нее похожие проблемы. За ночь все перемерзает настолько, что утром даже чай не попить. Приходиться бегать с феном в руках, отогревать.Также на пост отреагировала администрация окружной столицы. Представители мэрии выехали по адресу и помогли навести порядок в квартире. Так, в течение дня коммунальные службы восстановили работу водоснабжения, водоотведения и нормальный температурный режим в квартире.-Выяснилось, что квартира, в которой сейчас проживает бабушка, в собственности ее родственников. У пенсионерки также есть доля в квартире в одном из капитальных домов города. В этой квартире в настоящее время проживают ее родственники, - сообщили представители власти.Также они добавили, что бабушке предложен вариант размещения в маневренном жилом фонде - комната в общежитии - на период проведения необходимых косметических ремонтных работ в квартире. Решение о переезде - за пенсионеркой и ее родственниками. Кроме того, сегодня, 24 февраля, к бабушке приедут сотрудники Центра социального обслуживания населения для выяснения обстоятельств.Позже на ситуацию отреагировала городская прокуратура. Ее представители выехали по данному адресу, чтобы оценить условия проживания.-Учитывая, что условия проживания не соответствуют жилищным и санитарным нормам, совместно с главой города Салехарда и заинтересованными службами проведена рабочая встреча, на которой принято решения о подборе для временного проживания бабушки маневренного жилого фонда, - сообщили в ведомстве.Кроме того, родственники пожилой женщины (дочь и зять), проживающие в трехкомнатной квартире, вызваны в прокуратуру для разбирательства. Также инициированы проверки в отношении органа местного самоуправления и управляющей компании.-По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению жилищных прав пенсионерки, своевременности и полноте содержания общедомового имущества. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - добавили в прокуратуре.Напоминаем, что ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала об еще одном похожем случае. Так, в Салехарде подъезд дома по ул. Маяковского практически полностью покрылся льдом изнутри.