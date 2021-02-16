Жители Салехарда пожаловались на огромную гору мусора, скопившуюся во дворе дома по ул. Королева, 26. Отходами оказалась завалена вся контейнерная площадка. Пост об этом появился в местном паблике «Подслушано в Салехарде».На жалобу тут же отреагировала администрация города, объяснив плохую работу коммунальщиков низкими температурами.-В связи с низким температурным режим, специализированная техника по вывозу КТО не может функционировать в данных погодных условиях. Как позволят погодные условия, техника выйдет на маршрут. Просим отнестись с понимаем к данной проблеме, - написали представители власти.Также они сообщили, что по вопросам вывоза ТКО граждане могут обратиться к региональному оператору по номеру телефона ЕДС: 8 (800) 350-51-15.Напоминаем, что подобная ситуация уже была в города в конце декабря, когда свирепствовали сильные морозы. Из-за отказа техники работникам пришлось очищать мусорные баки «вручную».