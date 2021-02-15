Коронавирус на Ямале. Последние новости на 16 февраля 2021 года: количество заболевших продолжает снижаться

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 51 человека, с начала периода - 36 516.

Из общего числа болеющих 295 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 19 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 4 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 393 человека.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 69-летнего мужчины из Ноябрьска.

Кроме того, за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 569 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 39 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 9; Пуровском районе - 8 и Ямальском районе - 6.

Далее идут: Салехард - 5; Новый Уренгой - 4; Лабытнанги, Надымский и Приуральский районы - 2.

Замыкает список: Шурышкарский район - 1.

Всего в регионе был проведен 891 тест в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 109 человек, за весь период - 33 992.

В России на сегодняшний день зарегистрирован 14 207 человек с COVID-19, из них 1 559 (11,0%) без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 086 090. Выздоровевших - 13 935, за весь период - 3 607 036. Умерших - 394, с начала периода - 80 520.