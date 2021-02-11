Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 61 человека, с начала периода - 36 298.Из общего числа болеющих 294 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 18 из них - в тяжелом состоянии, 7 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 389 человек.По сообщение регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 69-летнего мужчины из Салехарда.Кроме того, за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 507 человек.Чтобы снизить число заболевших, в региона продолжается прививочная кампания против коронавируса. Наравне с крупными городами сделать прививку могут и жители национальных поселков.В населенных пунктах Ямала произошло 49 заражений COVID-19.Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 14; Ноябрьске - 12 и Надымском районе - 9.Далее идут: Салехард - 7; Губкинский и Лабытнанги - 2; Пуровский, Тазовский и Шурышкарский районы - 1.Всего в регионе было проведено 5 215 тестов в 23 лабораториях.Излечились от коронавируса 119 человек, за весь период - 33 554.В России на сегодняшний день зарегистрировано 15 038 человек с COVID-19, из них 1 672 (11,1%) без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 027 748. Выздоровевших - 21 961, за весь период - 3 538 422. Умерших - 553, с начала периода - 78 867.