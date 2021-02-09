Коронавирус на Ямале. Последние новости на10 февраля 2021 года: в больницу Ноябрьска поступило 960 доз вакцины

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Ямала продолжают болеть COVOD-19. За минувшие сутки количество инфицированныъ увеличилось на 64 человека, с начала периода - 36 175.

Из общего числа болеющих 318 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 17 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 8 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших не изменилось и составляет 388 человек. Напоминаем, что в понедельник, 8 февраля, скончался один человек.

Кроме того, за сутки выявлено 12 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 488 человек.

Чтобы снизить число заболевших, в округе продолжается массовая вакцинация. На данный момент в Ноябрьскую ЦГБ поступило 960 доз отечественного препарата «Гам-КОВИД-Вак». Жителей, оставивших заявку в колл-центре или через портал «госуслуги» заранее проинформируют о дате, месте и времени вакцинации через смс. Также с записавшимися может связаться оператор колл-центра.

В населенных пунктах Ямала произошло 52 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 17, Надымском районе - 10, Муравленко и Приуральском районе - 6.

Далее идут: Тазовский район - 4, Пуровский район и Ноябрьск - 3, Губкинский - 2.

Замыкает список: Салехард - 1.

Всего в регионе было проведено 2 843 теста в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 149 человек, за весь период - 33 308.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 15 019 человек с COVID-19, из них 1 464 (9,7%) без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 3 998 216. Выздоровевших - 21 795, за весь период - 3 493 886. Умерших - 530, с начала периода - 77 598.