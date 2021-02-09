Глава Салехарда Алексей Титовский пришел на помощь местной жительнице и ее дочке, на которых напали собаки. О происшествии стало известно от самой потерпевшей, которая решила поделиться историей спасения в паблике «В Салехарде».-Выражаю огромную благодарность Титовскому Алексею Леонидовичу, который сегодня утром, 9 февраля, спас нас с дочкой от собак. Выйдя из дома и завернув за угол, нас окружили две собаки (белая с черными пятнами и рыже-желтая), которые лаяли и рычали, - написала Клавдия Слепа.По словам женщины, они с дочкой дошли до пересечения улиц Чубынина и Республики, но перейти дорогу им не удалось - собаки встали на пути.-Ни одна машина не остановилась, не вышел ни один мужчина, который помог бы отогнать собак. Многие идущие пешком и те, кто ехал в машинах, видели, как собаки окружили нас и готовы в любой момент накинуться. Спасибо, что в этот момент проезжал Алексей Леонидович, остановился и проводил через дорогу, - продолжила рассказ женщина.Также она уточнила, что на обоих псах были ошейники, а это значит, что у них есть хозяева.Сам Алексей Титовский уже подтвердил данную информацию в своем Instagram.-Уважаемые салехарды, сегодня стал свидетелем со стороны агрессивного со стороны домашних собак. Убедительно прошу вас следить за своими питомцами и не отпускать их на самовыгул. Такие ситуации напоминают о необходимости повысить ответственность владельцев животных за нарушение правил выгула - написал градоначальник.