В Лабытнанги жители дома №6 по ул. Арктическая продолжают воевать со своей управляющей компанией. На этот раз, по словам разгневанной жительницы, представители УК разломали цокольный этаж прямо под ее квартирой.-«ООО «ПРЕСТИЖ» разломали цоколь в моем доме, под моей квартирой, теперь, в результате этих действий, у меня бесконечно перемерзает канализация и водоснабжение. Сделала заявку, мне сказали, что это наутро. Это просто издевательство. Почти три тысячи в месяц я отдаю за содержание общего имущества. И вот итог. Отсутствие аварийной службы не освобождает вас от обязанности устранять аварийные ситуации, - написала женщина в городском паблике «Лабытнанги Info».Однако это оказалась не единственная проблема. Как уверяет женщина, проживающие неоднократно жалуются на холод. Из-за отсутствия батарей в подъезде, дом отапливается за счет квартир.-Моя квартира на первом этаже, стена комнаты выходит на подъезд и промерзает. Дома холодно. Еще и дыра в цоколе под кухней. Вы издеваетесь!? Оставила кучу заявок и ноль реакции. Куда смотрит Администрация, неужели они соответствуют требованиям? - добавила женщина.Через некоторое время на пост отреагировала местная администрация. Жителям посоветовали обратиться в адрес департамента государственного жилищного надзора ЯНАО для проведения проверки. В случае выявления нарушений будут выданы соответствующие предписания на выполнение работ.Также в администрации добавили, что если жителям не нравится их УК, то они могут сменить организацию или требовать перерасчета за плохое обслуживание.Жители других домов, которые также обслуживаются в ООО «Престиж», оказались полностью солидарны с автором поста.-«Престиж» вообще убрать надо! Живем на Гагарина, 28, у многих нет воды в квартирах, стояки заменить не могут, все на капитальный ремонт ссылаются! Жаловаться бесполезно! - написала в комментариях Татьяна.Тут же ее поддержала еще одна недовольная горожанка.-Управляйка «Престиж» - это неизлечимая головная боль! Хоть бы назвали себя поскромнее. И ведь спят спокойно, - отметила Людмила.