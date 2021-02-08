На Ямале ураганный ветер сносит остановки, шифер и дорожные знаки

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде"

На Ямале продолжает бушевать шквалистый ветер, сносящий все на своем пути.

Так, один из подписчиков популярного паблика «Подслушано в Салехарде» выложил фото теплой остановки, пострадавшей от действий стихии. Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 февраля.

-Была остановочка и нет остановочки. На ул. Зои Космодемьянской, 69 остановку ветром унесло, - гласит надпись к посту.

Через несколько минут в комментариях стало известно об еще одном происшествии. Местная жительница сообщила, что столб с проводами перекрыл дорогу по ул. Белинского.

Ранее, 7 февраля, участник группы «В Салехарде.ру» сообщил об антенне, которую сорвало с крыши возле ГКУ «Недра Ямала».

Фото: паблик "В Салехарде.ру"

Напоминаем, что накануне, 8 февраля, глава города Алексей Титовский сообщил о том, что в столице усилят работу по очистке улиц от снега, в результате ночью работали больше 20 единиц снегоуборочной техники. Кроме того, всем управляющим компаниям рекомендовано усилить работу по очистке подъездов и пандусов.

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети Instagram

Другие жители Ямала также присоединились к обсуждениям, рассказав о происшествиях в своих городах.

Например, в Лабытнанги срывает шифер с крыш домов, а по ул. Обской - дорожные знаки.

Напоминаем, что согласно данным ямальских синоптиков, 7 и 8 февраля на территории округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Во всех районах ожидается восточный и северо-восточный ветер со скоростью 9-14 м/с, иногда порывы будут достигать до 27 м/с.

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