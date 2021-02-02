Коронавирус на Ямале. Последние новости на 3 февраля 2021 года: волонтеры-медики помогают в пунктах вакцинации

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 61 человека, с начала периода - 35 741.

Из общего числа болеющих 391 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 24 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 5 - находятся на ИВЛ, 2 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 381 человек.

По сообщению регионального опершатаба, болезнь унесла жизни 82-летней женщины и 84-летнего мужчины из Салехарда. Также напоминаем, что в понедельник, 1 февраля, скончался один человек.

Чтобы снизить число заболевших, в округе стартовала массовая вакцинация. По данным на 1 февраля, сделать прививку вызвались 4 822 человека, из них 1 917 - в воскресенье. Сейчас в области работают 70 прививочных пунктов. В некоторых из них трудятся волонтеры-медики. Добровольцы проводят термометрию, выдают бахилы и сопровождают каждого пациента от входа до процедурного кабинета.

Кроме того, за сутки выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 424 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 48 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 11; Ноябрьске - 9; Губкинском и Пуровском районе - 7.

Далее идут: Муравленко - 4; Надымский и Тазовский район - 3; Салехард, Ямальский, Приуральский и Шурышкарский районы - 1.

Всего в регионе было проведено 3 264 теста в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 197 человек, за весь период - 32 065.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 16 643 человека с COVID-19, из них 1 597 без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 3 884 730. Выздоровевших - 22 372, за весь период - 3 340 545. Умерших - 539, с начала периода - 74 158.