Коронавирус на Ямале. Последние новости на 2 февраля 2021 года: почти пять тысяч привитых

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 65 человек, с начала периода - 35 680.

Из общего числа болеющих 412 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 23 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 6 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 379 человек.

Чтобы снизить число заболевших, в округе стартовала массовая вакцинация. По данным на 1 февраля, сделать прививку вызвались 4 822 человека, из них 1 917 - в воскресенье. Сейчас в окбласти работают 70 прививочных пунктов, расположенных не только в медицинских учреждениях, но и в удобных для ямальцев местах. Например, в Салехарде один из них находится в культурно-деловом центре, который посетил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

По сообщению регионального опершатаба, болезнь унесла жизнь 73-летнего мужчины из Салехарде.

Кроме того, за сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 411 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 59 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 17, Пуровском районе - 12 и Салехарде - 7.

Далее идут: Ямальский и Шурышкарский районы - 6, Губкинский - 5 и Ноябрьск - 3.

Замыкают список: Надымский район - 2 и Лабытнанги - 1.

Всего в регионе было проведено 1 138 тестов в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 189 человек, за весь период - 31 868.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 17 648 человек с COVID-19, из них 1 774 без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 3 868 087. Выздоровевших - 18 169, за весь период - 3 318 173. Умерших - 437, с начала периода - 73 619.

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