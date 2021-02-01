Какая погода будет на Ямале в феврале 2021

Зимний закат Фото: Виктория Стеблова

Первая неделя февраля 2021 станет для Ямала самой холодной в наступившем месяце. В Салехарде столбик термометра опустится до -27 градусов днем и -29 градусов ночью. Помимо этого всю неделю будет достаточно снежно и пасмурно.

Фото: скриншот Яндекс.Погода

А вот середина месяца будет немного теплее. Самым холодным днем станет 9 февраля. В этот день термометр покажет отметку - 25 градусов днем и -27 градусов ночью. В остальные дни, средняя дневная температура составит приблизительно -18 градусов.

Фото: скриншот Яндекс.Погода

Последняя неделя февраля будут гораздо теплее. Самым теплым днем станет 27 февраля. В этот день температура поднимется до - 12 градусов днем и -14 градусов ночью.

Фото: скриншот Яндекс.Погода

В целом, февраль 2021 года на Ямале выдастся весьма облачным, лишь три февральских денечка порадуют жителей города Салехард яркими солнечными лучами. Осадки в течение 13 дней месяца будут достаточно обильными, в общей сложности выпадет 5% годовой нормы. Влажность воздуха составит 80%. Холодных ветров в этом месяце не ожидается, средняя скорость ветра составит 4,2 м/с. Направление ветра будет западным.

В народе считается что по февралю можно предсказать какое лето нужно ждать. Если февраль достаточно холодный, то лето будет благоприятное, а вот если теплый, то весна теплом не порадует. Также народные приметы говорят о том, что если в конце февраля много длинных сосулек, то весна будет долгой. А вот если последняя февральская неделя выдастся морозной, то март будет теплым.