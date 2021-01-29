Коронавирус на Ямале. Последние новости на 30 января 2021 года: поступило девять тысяч доз вакцины

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 64 человека, с начала периода - 35 489.

Из общего числа болеющих 420 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 27 из них - в тяжелом состоянии, 3 - в крайне тяжелом, 6 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 377 человек.

По сообщению регионального опершатаба, болезнь унесла жизни 71-летнего мужчины из Ноябрьска и 69-летней женщины из Салехарда.

Также напоминаем, что в понедельник, 25 января, скончался один человек. Во вторник, 26 января, зафиксировано две смерти. В среду, 27 января, обошлось без жертв. В четверг, 28 января, умерли двое.

Чтобы снизить число заразившихся и количество погибших, власти готовятся к массовой вакцинации. Сегодня, 29 января, на окружной склад поступило 9 тысяч доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Сейчас препарат готовят к распределению во все муниципальные образования.

Кроме того, за сутки выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 388 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 51 заражение COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Надымском районе - 13; Ноябрьске - 9 и Салехарде - 8.

Далее идут: Шурышкарский район - 6; Лабытнанги и Пуровский район - 5; Ямальский район - 2.

Замыкают список: Муравленко, Губкинский и Приуральский район - 1.

Всего в регионе было проведено 4 705 тестов в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 215 человека, за весь период - 31 287.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 19 238 человек с COVID-19, из них 2 203 без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 3 813 048. Выздоровевших - 26 204, за весь период - 3 255 462. Умерших - 534, с начала периода - 72 185.