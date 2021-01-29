Афиша на выходные на Ямале – 2021: куда сходить в выходные, 30 и 31 января 2021 года

Зимний город Фото: Виктория Стеблова

Впереди последние январские выходные. Это прекрасный повод провести время в уютной семейной обстановке. Для этого прекрасно подойдут рестораны или различные развлекательные заведения. Впрочем, в предстоящие выходные городская афиша предлагает северянам и весьма насыщенный культурный досуг. «Комсомольская правда» – Ямал» подготовила афишу на выходные – 30 и 31 января 2021 года. Выбирайте то, что вам действительно интересно!

САЛЕХАРД

Выставка изделий народных художественных промыслов и ремесел

Стоимость: вход свободный.

Где: улица Свердлова, 24.

Когда: 30-31 января.

Запись: +7 (92209) 3-93-07.

Художественный салон окружного Дома ремесел знакомит гостей с творчеством ямальских мастеров и художников. На выставке вы сможете увидеть авторские изделия народных художественных промыслов и ремесел с региональной символикой.

Фото: КУЛЬТУРА.РФ

Выставка «Ямал. Тепло Арктики»

Стоимость: вход свободный.

Где: Ямало-ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С.Шемановского.

Когда: 30-31 января.

Необыкновенный образ Ямала соткан из множества самобытных историй. Все они, так или иначе, связаны одной общей нитью - поиском тепла в условиях Крайнего Севера. Тепло - это уникальный и редкий для Арктики дар. Только здесь тепло принимает самые разные формы: от голубого топлива до искренних человеческих отношений, заботы и любви. Эта выставка — коллекция таких исключительно ямальских историй.

Фото: КУЛЬТУРА.РФ

Выставка «Руками женщины»

Стоимость: вход свободный.

Где: выставочный зал окружного дома ремесел города Салехард.

Когда: 30-31 января.

Выставка расскажет о роли женщины в жизни народов крайнего севера. Вы сможете увидеть предметы из художественного фонда изделий народных художественных промыслов и ремесел Ямало-Ненецкого автономного округа. Среди них изделия, выполненные руками ямальских мастериц: традиционная зимняя и летняя одежда, обувь, сумки, женские пояса, нагрудные украшения из бисера, ложные косы, платки, традиционные куклы и берестяные туеса. Экспозицию дополнят скульптурные композиции из дерева и кости, выполненные мастерами-женщинами резчиками по дереву и кости.

Фото: КУЛЬТУРА.РФ

Выставка «Человек с севера» с дополнительной реальностью

Стоимость: от 350 рублей.

Где: Ямало-ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С.Шемановского.

Когда: 30-31 января.

Экскурсия по выставке перенесет вас в виртуальную реальность благодаря очкам Microsoft HoloLens. Мероприятие пройдет более насыщено, чем обыденная экскурсия, к которой все привыкли. Игровой контент способствует погружению в реалии человека Севера. Гости, одевшие очки, временно перенесутся в другое время и место, смогут взаимодействовать с разными персонажами, погружающими его в минувшие исторические эпохи, собирать артефакты. Гидом виртуального путешествия станет «оживший» артефакт – антропоморфная личина, отражающая духовные представления о мире и месте человека в нем.

Фото: КУЛЬТУРА.РФ

НОВЫЙ УРЕНГОЙ

«Игробум»

Стоимость: вход свободный.

Где: модельная библиотека района Коротчаево.

Когда: 30-31 января.

Ребята узнают историю настольных игр, где и когда они появились, и другие интересные факты. Библиотекарь расскажет о многообразии этого развлечения и о пользе, которую приносят игры детям и взрослым.

Фото: КУЛЬТУРА.РФ

«Книжная эпидемия»

Стоимость: вход свободный.

Где: центральная городская библиотека имени журнала «Смена».

Когда: 30-31 января.

Каждый желающий сможет присоединиться к акции БУККРОССИНГ в эти выходные. Организаторы акции уверены, что такое хобби не только хороший способ найти интересную и увлекательную литературу для себя и поднять свой уровень саморазвития, но и обрести новых друзей, единомышленников, собеседников.

Помимо этого, организаторы мероприятия не забывают о правилах безопасности. Именно поэтому все книги, подготовленные для читателей, прошли 5-дневный карантин. После санитарной обработки рук специалистами библиотеки будут надеты одноразовые маски на книги для раздачи. Также в эти дни планируется активный приём литературы от населения. Не нужно забывать о том, что для участия в акции наличие маски обязательно.

Фото: КУЛЬТУРА.РФ

Выставка «Русская классика. Графика 18-20 вв. из собрания Дмитрия Фролова»

Стоимость: от 100 рублей.

Где: Новоуренгойский городской музей изобразительных искусств.

Когда: 30-31 января.

Гости смогут насладиться работами различных художников: Ивана Шишкина, Александра Бенуа, Ильи Репина, Льва Бакста, Фёдора Толстого. Всего выставка насчитывает 60 подлинных произведений искусства. Посетив музей, вы получите краткое представление о развитии творческого пути русского художника. Представленные работы дают возможность зрителям убедиться во владении мастером различными техниками печатной графики: сухая игла, литография, офорт. Художники демонстрируют своими работами увлеченность и знание литературы, истории и понимание действительности, которая их окружала.

Фото: КУЛЬТУРА.РФ

НОЯБРЬСК

Выставка «Заповедная Арктика. Виртуальное путешествие»

Стоимость: вход свободный.

Где: музейный ресурсный центр.

Когда: 30-31 января.

Гости выставки отправятся на необычную, современную экскурсию по заповедным местам Ямало-Ненецкого автономного округа, в частности по природному парку «Полярно-Уральский», расположенному в северо-западной части Приуральского района. Благодаря современным технологиям, каждый желающий сможет окунуться в необъятную природу севера и увидеть своими глазами уникальные ландшафты арктического Севера, обитателей этих труднодоступных территорий, многие из которых занесены в Красную книгу.

Фото: КУЛЬТУРА.РФ

Спектакль «Волшебный цветок»

Стоимость: от 100 рублей.

Где: центр досуга Нефтяник (корпус 1).

Когда: 30 января.

Главный герой спектакля «Волшебный цветок» Зайчик и он даже представить не мог, что произойдет с ним после того, как он окажется на скрытой от лишних глаз полянке. Главному герою необходимо понять, что такое настоящее волшебство и научиться хранить секреты, когда это действительно необходимо. Зрители отправятся в настоящее приключение вместе со сказочными героями и помогут Зайчику понять, кто его настоящие друзья. А главное научат Зайчика верить в настоящее чудо.

Фото: КУЛЬТУРА.РФ

Концерт «Душа Сибири»

Стоимость: от 350 рублей.

Где: центр досуга Нефтяник (корпус 1).

Когда: 31 января.

Творческий концерт Губернаторского коллектива Народного ансамбля танца «Огни Сибири» и профессионального коллектива народного танца «Сияние Ямала» сделают ваш день особенным. Концертная программа порадует зрителей яркими, танцевальными, зажигательными, а главное, новыми номерами. Атмосфера мероприятия подчеркнет размах народных гуляний, а эмоции, полученные на концерте добавят заряда бодрости на всю неделю.