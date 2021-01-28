Коронавирус на Ямале. Последние новости на 29 января 2021 года: в больнице Муравленко заработал новый томограф

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 71 человека, с начала периода - 35 425.

Из общего числа болеющих 440 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 28 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 6 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 375 человек.

По сообщению регионального опершатаба, болезнь унесла жизни 68 летнего мужчины и 90-летней женщины из Ноябрьска.

Также напоминаем, что в понедельник, 25 января, скончался один человек. Во вторник, 26 января, зафиксировано две смерти. В четверг, 27 января, обошлось без жертв.

Кроме того, за сутки выявлено 11 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 375 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 60 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Салехарде и Надымском районе - 13, Ноябрьске - 11 и Новом Уренгое - 7.

Далее идут: Пуровский район - 5, Шурышкарский район - 4 и Лабытнанги - 3.

Замыкают список: Губкинский - 2, Муравленко и Ямальский район - 1.

Всего в регионе было проведено 4 354 теста в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 203 человека, за весь период - 31 072.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 19 138 человек с COVID-19, из них 2 208 без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 3 793 810. Выздоровевших - 26 775, за весь период - 3 229 258. Умерших - 575, с начала периода - 71 651.

Отметим, что на Ямале продолжается реализация программы по техническому оснащению учреждений здравоохранения. Не осталась в стороне и Муравленковская городская больница. Теперь жители будут проходить исследования на новом томографе. Также он будет применяться для диагностики состояния легких пациентов с COVID-19.