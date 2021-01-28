«Пинают из одного кабинета в другой»: жители Салехарда недовольны работой детской поликлиники

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде"

В популярном ямальском паблике «Подслушано в Салехарде» появился гневный пост от местного жителя. Анонимный горожанин сравнивают детскую поликлинику с ночными клубами, которые, по его словам, оказываются уж и не такими злачными заведениями.

-Что там говорите? Ковид? Детская поликлиника хуже ночных клубов, развернуться негде. Помещение непроветриваемое, духота, люди прибывают и прибывают, издевательство. Зато гоняют детей по улицам. В один корпус зайдешь, говорят что закрыто, обойдите, чтобы пройти в регистратуру - другой вход. В регистратуре шлют в другой корпус, вход везде перекрыт, зато в одном душном помещении толпу собрать - норма, - жалуется подписчик.

Оказалось, что такого мнения не он один. Большинство горожан полностью солидарны с разозленным родителем.

-Были на днях, тоже гоняли с одного входа в другой. Безобразие полное. Нет карточки - бежишь через улицу за ней, - написала местная жительница.

По словам другой горожанки, больше всего в этой ситуации жалко больных детей, которых гоняют с одного входа в другой.

Однако нашлись и те, кто осудили недовольных жителей.

-Все ноет народ. Не болейте, ходите по своим просторным комнатам, коридорам. В чем проблема то? Раз заболели, надо иметь терпение и лечиться, - поддержал докторов мужчина.

В свою очередь на жалобу тут же отреагировал департамент здравоохранения ЯНАО, разъяснив ситуацию.

-В тот день у кабинета забора анализов организовалось большое скопление пациентов, проходивших медицинский осмотр перед поездкой в детское оздоровительное учреждение. Работа кабинетов была усилена дополнительными медицинскими сестрами. Вся очередь была ликвидирована в течение 20 минут, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Что касается «гонений по разным входам», то дело оказалось в ремонте основного корпуса детской поликлиники. В связи с этим приемы врачей-педиатров, а также кабинеты по забору анализов перенесены в лечебный корпус.

Также в департаменте сообщили, что на период ремонта планируется закуп передвижных навигационных стоек для указателей маршрутизации. Впредь это поможет избежать подобных ситуаций.