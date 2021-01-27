Коронавирус на Ямале. Последние новости на 28 января 2021 года: развернуты еще 11 пунктов для вакцинации

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 72 человека, с начала периода - 35 354.

Чтобы снизить число заболевших, в округе продолжается подготовка к массовой вакцинации. На 27 январе количество развернутых прививочных пунктов достигло 70. Они заработают, как только в регион поступит большая партия препарата «Гам-Ковид-Вак» - в начале февраля.

Из общего числа болеющих 443 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 29 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 8 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 373 человека.

Также напоминаем, что в понедельник, 25 января, скончался один человек. Во вторник, 26 января, зафиксировано две смерти.

Кроме того, за сутки выявлено 10 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 364 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 62 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Надымском районе - 13; Салехарде - 9 и Ноябрьске - 8.

Далее идут: Муравленко - 7; Новый Уренгой, Губкинский и Лабытнанги - 6; Тазовский район - 3.

Замыкают список: Пуровский и Приуральский районы - 2.

Всего в регионе было проведено 4 983 теста в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 197 человек, за весь период - 30 869.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 17 741 человек с COVID-19, из них 1 834 без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 3 774 672. Выздоровевших - 27 922, за весь период - 3 202 483. Умерших - 594, с начала периода - 71 076.

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