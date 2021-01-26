Коронавирус на Ямале. Последние новости на 27 января 2021 года: количество заболевших сокращается с каждым днем

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 75 человек, с начала периода - 35 282.

Также стоит отметить, что на протяжении недели, с 20 по 26 января, количество заразившихся продолжает уменьшаться. Этот показатель говорит о том, то эпидобстановка в округе окончательно стабилизировалась.

Из общего числа болеющих 461 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 31 из них - в тяжелом состоянии, 3 - в крайне тяжелом, 7 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 373 человека.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 69-летней женщины из Ноябрьска и 67-летнего мужчины из Салехарда. В понедельник, 25 января, скончался один человек.

Кроме того, за сутки выявлено 15 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 354 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 60 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 16; Новом Уренгое - 14 и Надымском и Пуровском районах - 7.

Далее идут: Ямальский район - 4; Салехард, Муравленко, Лабытнанги и Приуральский район - 3.

Всего в регионе было проведено 2 645 тестов в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 205 человек, за весь период - 30 672.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 18 241 человек с COVID-19, из них 1 933 без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 3 756 931. Выздоровевших - 23 798, за весь период - 3 174 561. Умерших - 564, с начала периода - 70 482.