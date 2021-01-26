Где сделать прививку от коронавируса на Ямале: все пункты вакцинации

Вакцинация против COVID-19. Фото: Виктория Стеблова

На Ямале, также как и в других регионах страны, готовятся к массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Оперштаб ЯНАО сообщил, что в северном регионе подготовлено 59 прививочных пунктов. Процедура вакцинации от коронавируса проходит на добровольной основе и осуществляется в два этапа с интервалом в 21 день после введения первого компонента. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса на Ямале.

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

Прежде чем поставить прививку, необходимо позвонить и записаться в выбранную вами поликлинику.

1. По номеру регистратуры в выбранной поликлинике;

2. Через единый портал Госуслуг.

Помимо виртуальной записи, можно записаться на прививку лично, подойдя к стойке информации в выбранной больнице.

Список поликлиник города Салехарда:

Консультативно - диагностическая поликлиника

Адрес: Салехард, улица Мира, 39, корпус 3.

Детская поликлиника

Адрес: Салехард, улица Республики, 32.

Список больниц города Новый Уренгой:

Новоуренгойская центральная городская больница

Адрес: Новый Уренгой, улица Геологоразведчиков, 7/2

Запись: +7 (3494) 94-54-28; +7 (3494) 94-42-76.

Адреса поликлиник Нового Уренгоя:

Поликлиника №1

Адрес: Новый Уренгой, улица Геологоразведчиков, 7.

Запись: +7 (3494) 93-96-01; +7 (3494) 23-33-23.

Поликлиника № 2

Адрес: Новый Уренгой, Мирный микрорайон, улица Мирный микрорайон, 6

Запись: +7 (3494) 93-96-00; +7 (3494) 93-96-03.

Детская поликлиника № 1

Адрес: Новый Уренгой, микрорайон Оптимистов, улица Оптимистов микрорайон, 4/3.

Детская поликлиника №1

Адрес: Новый Уренгой, Интернациональная улица, 1г

Запись: +7 (3494) 23-04-64; +7 (3494) 23-04-46.

Список больниц Ноябрьска:

Ноябрьская центральная городская больница

Адрес: Ноябрьск, улица Республики, 32.

Запись: +7 (3496) 32-21-13; +7 (3496) 32-17-93; +7 (3496) 32-58-05.

Ноябрьская центральная городская больница

Адрес: Ноябрьск, улица Муравленко, 40.

Запись: +7 (3496) 32-21-13; +7 (3496) 35-70-36; +7 (3496) 35-77-70.

Ноябрьская центральная городская больница

Адрес: Ноябрьск, Холмогорская улица, 41а

Запись: +7 (3496) 32-21-13; +7 (3496) 42-82-58.

Ноябрьская центральная городская больница

Адрес: Ноябрьск, улица Республики, 17, корпус 1

Запись: +7 (3496) 32-21-13;

+7 (3496) 39-83-32.

Список поликлиник Ноябрьска:

Поликлиника

Адрес: Ноябрьск, Холмогорская улица, 66;

Запись: +7 (3496) 32-73-87.

Детская поликлиника

Адрес: Ноябрьск, проспект Мира, 58.

Запись: +7 (3496) 42-57-57; +7 (3496) 32-89-19.

Поликлиника

Адрес: Ноябрьск, улица Изыскателей, 48

Запись: +7 (3496) 32-60-30.

Список больниц в Надыме:

Больница

Адрес: Надым г., ул. Сенькина, 2.

Запись: +7 (3499) 53-06-82.

ГБУЗ ЯНАО Надымская ЦРБ

Адрес: Надым, улица Сенькина, 2.

Запись: +7 (34995) 9-70-30.

Адреса больниц в других городах ЯНАО:

Лабытнангская городская больница

Адрес: Лабытнанги, улица Дзержинского.

Запись: +7(34992)5-05-70.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ЯНАО Таркосалинская Центральная районная больница

Адрес: Тарко-Сале, Набережная улица, 1.

Запись: +7 (34997) 6-14-32;

+7 (34997) 6-31-09;

+7 (34997) 2-23-33.

ГБУЗ ЯНАО Тазовская центральная районная больница

Адрес: Северная ул. 2А, поселок Тазовский.

Запись: 8 (800) 234-43-38,

+7 (34940) 2-15-71,

+7 (34940) 2-18-45.