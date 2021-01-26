Где сделать прививку от коронавируса на Ямале: все пункты вакцинации

Вакцинация против COVID-19.
Фото: Виктория Стеблова
На Ямале, также как и в других регионах страны, готовятся к массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Оперштаб ЯНАО сообщил, что в северном регионе подготовлено 59 прививочных пунктов. Процедура вакцинации от коронавируса проходит на добровольной основе и осуществляется в два этапа с интервалом в 21 день после введения первого компонента. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса на Ямале.
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
Прежде чем поставить прививку, необходимо позвонить и записаться в выбранную вами поликлинику.
1. По номеру регистратуры в выбранной поликлинике;
2. Через единый портал Госуслуг.
Помимо виртуальной записи, можно записаться на прививку лично, подойдя к стойке информации в выбранной больнице.
Список поликлиник города Салехарда:
Консультативно - диагностическая поликлиника
Адрес: Салехард, улица Мира, 39, корпус 3.
Детская поликлиника
Адрес: Салехард, улица Республики, 32.
Список больниц города Новый Уренгой:
Новоуренгойская центральная городская больница
Адрес: Новый Уренгой, улица Геологоразведчиков, 7/2
Запись: +7 (3494) 94-54-28; +7 (3494) 94-42-76.
Адреса поликлиник Нового Уренгоя:
Поликлиника №1
Адрес: Новый Уренгой, улица Геологоразведчиков, 7.
Запись: +7 (3494) 93-96-01; +7 (3494) 23-33-23.
Поликлиника № 2
Адрес: Новый Уренгой, Мирный микрорайон, улица Мирный микрорайон, 6
Запись: +7 (3494) 93-96-00; +7 (3494) 93-96-03.
Детская поликлиника № 1
Адрес: Новый Уренгой, микрорайон Оптимистов, улица Оптимистов микрорайон, 4/3.
Детская поликлиника №1
Адрес: Новый Уренгой, Интернациональная улица, 1г
Запись: +7 (3494) 23-04-64; +7 (3494) 23-04-46.
Список больниц Ноябрьска:
Ноябрьская центральная городская больница
Адрес: Ноябрьск, улица Республики, 32.
Запись: +7 (3496) 32-21-13; +7 (3496) 32-17-93; +7 (3496) 32-58-05.
Ноябрьская центральная городская больница
Адрес: Ноябрьск, улица Муравленко, 40.
Запись: +7 (3496) 32-21-13; +7 (3496) 35-70-36; +7 (3496) 35-77-70.
Ноябрьская центральная городская больница
Адрес: Ноябрьск, Холмогорская улица, 41а
Запись: +7 (3496) 32-21-13; +7 (3496) 42-82-58.
Ноябрьская центральная городская больница
Адрес: Ноябрьск, улица Республики, 17, корпус 1
Запись: +7 (3496) 32-21-13;
+7 (3496) 39-83-32.
Список поликлиник Ноябрьска:
Поликлиника
Адрес: Ноябрьск, Холмогорская улица, 66;
Запись: +7 (3496) 32-73-87.
Детская поликлиника
Адрес: Ноябрьск, проспект Мира, 58.
Запись: +7 (3496) 42-57-57; +7 (3496) 32-89-19.
Поликлиника
Адрес: Ноябрьск, улица Изыскателей, 48
Запись: +7 (3496) 32-60-30.
Список больниц в Надыме:
Больница
Адрес: Надым г., ул. Сенькина, 2.
Запись: +7 (3499) 53-06-82.
ГБУЗ ЯНАО Надымская ЦРБ
Адрес: Надым, улица Сенькина, 2.
Запись: +7 (34995) 9-70-30.
Адреса больниц в других городах ЯНАО:
Лабытнангская городская больница
Адрес: Лабытнанги, улица Дзержинского.
Запись: +7(34992)5-05-70.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ЯНАО Таркосалинская Центральная районная больница
Адрес: Тарко-Сале, Набережная улица, 1.
Запись: +7 (34997) 6-14-32;
+7 (34997) 6-31-09;
+7 (34997) 2-23-33.
ГБУЗ ЯНАО Тазовская центральная районная больница
Адрес: Северная ул. 2А, поселок Тазовский.
Запись: 8 (800) 234-43-38,
+7 (34940) 2-15-71,
+7 (34940) 2-18-45.