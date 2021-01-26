«Реально Нарния!»: в Салехарде подъезд дома покрылся льдом изнутри

В Салехарде подъезд дома покрылся льдом. Фото: Инстаграм Алексея Титовского

Хотите в Нарнию? Добро пожаловать в Салехард, на улицу Маяковского. Первый подъезд дома №58 практически полностью покрылся льдом изнутри. С потолка свисают «сталактиты», коляска, оставленная без присмотра, обледенела, а о сантехнике и говорить не приходится – трубы полностью сковал лед.

Поистине «сказочную» атмосферу показали жильцы этого дома в социальных сетях, опубликовав короткое видео. Всему виной – почти пятидесятиградусные морозы на Ямале и бездействие управляющей компании. Буквально на следующий день мэр города Алексей Титовский отреагировал на ролик и взял ситуацию на личный контроль.

Так выглядит дом снаружи. Фото: Инстаграм Алексея Титовского

- Поручил управляющей и ресурсоснабжающей организациям провести обследование. В подъезде проходит труба отопления, ее необходимо проверить на предмет протечки и оперативно устранить. Местами требуется восстановить утеплитель. Кроме того, там отсутствует дверь между холодным тамбуром и лестничным пролетом. Управляющая компания установит её и уберёт наледь, - рассказал глава города.

Вот так в подъезде выглядит труда. Фото: Инстаграм Алексея Титовского

Между тем, для некоторых «реально Нарния!» стала поводом для шуточек. Жители считают, что именно здесь царствует Снежная королева и держит при себе мальчишку Кая.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что из-за аномальных морозов в Ноябрьске погасили вечный огонь. Подачу газа возобновят только тогда, когда на улице заметно потеплеет.