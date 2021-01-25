Коронавирус на Ямале. Последние новости на 26 января 2021 года: подготовлено 59 пунктов для вакцинации

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Ямала продолжают болеть COVI-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 79 человек, с начала периода - 35 207.

Из общего числа болеющих 494 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 34 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 10 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 371 человек.

Чтобы снизить число заболевших, в округе идет подготовка к массовой вакцинации. На данный момент уже подготовлено 59 пунктов - это прививочные кабинеты в медучреждениях и мобильные пункты, организованные в других местах. Поступление большой партии препарата ожидается в начале февраля.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 51-летней женщины из Ноябрьска.

Кроме того, за сутки выявлено 7 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 339 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 72 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Надымском районе - 16, Ноябрьске - 12 и Пуровском районе - 11.

Далее идут: Новый Уренгой и Муравленко - 9, Губкинский - 5, Салехард и Лабытнанги - 3.

Замыкают список: Ямальский и Шурышкарский район - 2.

Всего в регионе было проведено 900 тестов в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 197 человек, за весь период - 30 467.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 19 290 человек с COVID-19, из них 1 985 без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 3 738 690. Выздоровевших - 19 003, за весь период - 3 150 763. Умерших - 456, с начала периода - 69 918.

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