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Происшествия

В Ноябрьске родственник умершей пациентки набросился на бригаду скорой помощи

Мужчина посчитал, что медики слишком долго ехали на вызов
Вера ЗенинаВера Зенина
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Дорога от станции до места вызова заняла четыре минуты

Дорога от станции до места вызова заняла четыре минуты

Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске произошел весьма неприятный инцидент с участием врачей скорой помощи и местного жителя.

Происшествие случилось в вечер воскресенья, 24 января. Тогда на станцию поступил вызов, в котором говорилось, что пожилой женщине срочно необходима помощь.

Бригада медиков тут же выехала по указанному адресу в восьмой микрорайон. Чтобы добраться до места, им потребовалось четыре минуты, но, к сожалению, было уже поздно. На момент прибытия бригады пациентка находилась без признаков жизни.

Однако в смерти родственницы мужчина решил обвинить именно водителя «скорой». Желая наказать фельдшера, ноябрянин ворвался в автомобиль и набросился на мужчину с кулаками.

Чтобы утихомирить дебошира, медикам пришлось вызвать полицию. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО, заявление от пострадавшей стороны принято, идет проверка.

Прокомментировать эту нестандартную ситуацию вызвался и главный врач «Ноябрьской ССМП» Виктор Гордиенко.

-Был очень неприятный инцидент. На бригаду скорой, которая прилетела на помощь к человеку без признаков жизни, мужчина набросился с кулаками за якобы долгий доезд. Четыре минуты от станции скорой помощи до восьмого микрорайона! - написал руководитель в своем Instagram.

Также он обратился ко всем ноябрянам, у кого имеются вопросы к работе скорой помощи.

-Хочется обратиться с призывом ко всем. Если есть у вас вопросы к скорой помощи - задайте их по телефону, через аккаунты, в личку. На все претензии, на все вопросы ответим. Готов даже ответить на вопросы, касающиеся тонкостей манипуляций, которые проводят наши сотрудники во время оказания экстренной помощи, - добавил Гордиенко.

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